В Ярославле хулиганы сбросили в реку шеринговый самокат

В Ярославле камера видеонаблюдения зафиксировала акт вандализма на мосту через Которосль: молодые люди утопили шеринговый самокат. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в компании-операторе сдачи в аренду самокатов системы BusyFly.

Инцидент произошел на мосту на остров Даманский 20 августа в 2:41. Как видно на видеозаписи, двое молодых людей берут самокат, везут его на мост и сбрасывают в реку.

«Мы намерены обратиться в правоохранительные органы и привлечь виновных к ответственности, их лица хорошо видны. Также мы призываем виновников добровольно выйти на связь и компенсировать ущерб, в этом случае заявление в полицию не будет подано или будет отозвано»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в кикшеринговой компании.

В компании говорят, что видеокамера также зафиксировала номера машин такси, на которых уехала компания хулиганов, так что полиции не составит труда установить их личности. На этом мосту это уже второй такой случай — еще один самокат был утоплен неделю назад. Владельцы самоката будут поднимать его со дна реки.

Антон Голицын