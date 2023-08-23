Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о прообраз первого полностью электрического автомобиля марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lamborghini Фото: Lamborghini

В 2023 году марка Lamborghini празднует 60-летие. Свою славную историю компания начала в 1963 году. И если вы успели побывать на заводе в Санта-Агата-Болоньезе, то наверняка обратили внимание, что на трикотаже, который продается в сувенирной лавке при заводе, «63» — самый популярный принт.

В эти дни в Калифорнии проходила «Монтерейская неделя скорости» — один из самых пафосных фестивалей в автомобильном календаре. Так вот, в честь юбилея десант Lamborghini за океан выглядел более чем внушительно. На лужайке возле самого берега Тихого океана в местечке Пеббл-Бич стояли самые культовые модели итальянской марки, выпущенные за последние 60 лет.

Среди гостей в соломенных шляпах образца столетней давности разгуливали Стефан Винкельман и Митя Боркерт — глава марки и ее основной дизайнер. Но главное, что представил бренд на фестивале — конечно же, концепт Lamborghini Lanzador — прообраз первого полностью электрического автомобиля марки.

Логично было бы предположить, что это будет кроссовер. Ведь основную кассу для бренда в последние годы делает именно Urus. Но нет, Lanzador — это скорее традиционное для марки купе с не слишком высокой крышей и всего одной дверью по каждому из бортов. Зато поставлен этот кузов на огромные 23-дюймовые колеса, что говорит о том, что электромобиль будет способен ездить не только по идеальному асфальту. В салоне все достаточно традиционно для Lamborghini. Даже знаменитая крышечка, прикрывающая кнопку старта двигателя на месте.

Технических подробностей о машине известно крайне мало. Сообщается, что приводить электромобиль в движение будут три мотора — один на передней оси, и еще по одному у каждого заднего колеса. Совокупная мощность силовой установки —1360 л.с. Но напомню, что на сегодняшний день это всего лишь концепт. Серийный выпуск Lamborghini Lanzador намечен на 2028 год. А за пять лет многое может поменяться. Причем, не только в Санта-Агата-Болоньезе, но и в целом.