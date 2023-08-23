ОТЭКО поделилась с коллегами опытом обеспечения безопасности

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, поделилась опытом с коллегами по отрасли

По инициативе ОТЭКО прошло онлайн-заседание двух комитетов Ассоциации морских портов России (АСОП): комитета по экономике и социальным вопросам, а также комитета по технологии, механизации и природоохранной деятельности. Директор Дирекции по безопасности производства ОТЭКО Александр Пивиков представил вниманию коллег практики компании в области управления производственной безопасностью, включая наработки в области охраны труда, экологии, пожарной и промышленной безопасности.

ОТЭКО уделяет особое внимание развитию культуры лидерства в безопасности среди руководителей всех уровней. В компании действует установка вести открытый диалог в коллективе, не скрывать происшествия, не искать виновных, а устранять причины небезопасного поведения и создавать условия для того, чтобы количество таких происшествий последовательно уменьшалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Есть несколько составляющих этого подхода. Во-первых, это постоянный, фоновый анализ положения дел в области безопасности на рабочих местах (писать в электронном журнале контроля в графе замечаний, что «замечаний нет» — не наш метод). Не только травмы и происшествия, но и опасные действия и условия, которые могли привести к их появлению, в ОТЭКО не скрываются, а регистрируются. Во-вторых, важен личный пример руководителей даже в мелочах, которые на самом деле ими не являются: на лестнице нужно держаться за перила, на производственном объекте нужно быть в каске, на мобильные звонки за рулем отвечать нельзя, даже если звонок пришел от начальства. В компании регулярно проводятся тренинги для персонала, работает команда внутренних тренеров по безопасности производства, которые обучают сотрудников по трем основным направлениям: «Лидерство в безопасности», «Аудиты безопасности» и «Расследование происшествий». В том числе проходят семинары по защитному вождению и оказанию первой помощи.

И наконец, очень важно автоматизировать процессы: в ОТЭКО с этой целью работает Автоматизированная система управления безопасности (АСУБ). В систему заносятся результаты аудитов безопасности, расследований происшествий, система помогает отслеживать своевременность выполнения мероприятий. Результаты работы по совершенствованию производственной безопасности в ОТЭКО оцифрованы и являются частью ключевых показателей эффективности, которые учитываются при решениях о премировании. Один из важных показателей для отслеживания эффективности системы управления производственной безопасностью – LTIFR, коэффициент на основе количества происшествий с потерей трудоспособности по отношению к отработанным часам. «Автоматизация для управления безопасностью производством на крупном промышленном предприятии жизненно необходима — она создаёт возможность как для контроля, так и для анализа, а значит — совершенствования стандартов»,— отметил Александр Пивиков.

Директор Дирекции производственной безопасности ОТЭКО пригласил коллег из других портов перенести в будущем разговор в очный формат и посетить терминалы ОТЭКО в порту Тамань для обмена опытом.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram