Суд ужесточил наказание владелице батута на котором пострадали дети

В Алтайском крае по представлению прокурора было усилено наказание владелице аттракциона, по вине которой пострадало два ребенка надувном батуте в Барнауле.

Решением суда осужденную дополнительно лишили права заниматься прокатом и арендой товаров для отдыха, а также развлекательной деятельностью для несовершеннолетних на два года. Компенсация морального вреда увеличена до 7,35 млн руб. В мае суд приговорил фигурантку дела к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком, также были удовлетворены иски потерпевших на 4,1 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в 2021 году на аттракционе серьезно пострадали дети. Резким порывом ветра батут подняло в воздух на высоту около 4 м., находившиеся на нем двое детей упали и получили травмы. Расследование установило, что из-за ветра «пять швартовочных элементов узлов крепления самопроизвольно развязались, четыре оборвало, один узел крепления был вырван из основания батута, что привело к его полному поднятию».

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Александр Киселев