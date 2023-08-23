Краевому минтуризма выделят 125 млн рублей для продвижения Прикамья на выставке «Россия»

В Пермском крае планируют увеличить финансирование мероприятий в сфере продвижения и повышения доступности туристических продуктов региона. Это предусматривает законопроект о корректировке краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Согласно документу, финансирование краевого минтуризма увеличат на 125 млн руб. за счет доходов от остатков целевых средств прошлых лет, потребность в которых отсутствует. Деньги предлагается направить на организацию участия в международной выставке-форуме «Россия» в 2023–2024 годах для «демонстрации важнейших достижений в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство, науку и культуру».