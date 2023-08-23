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Аграрии Ставрополья приступили к уборке подсолнечника

Сельхозпредприятия в Георгиевском, Кочубеевском, Советском и Труновском округах Ставропольского края начали сбор урожая пропашных культур, в том числе, подсолнечника, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

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Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

С первых 2,4 тыс. га собрали 4,9 тыс. т подсолнечника. Средняя урожайность составила 20,4 ц/га. Отмечается, что в текущем году посевные площади для подсолнечника превысят 250 тыс. га.

«С начала года ставропольского подсолнечного масло было экспортировано порядка 18 тыс. т. Такой показатель определен высоким качеством продукции, а также возросшим спросом на товар»,— цитирует пресс-служба минсельхоза слова замглавы ведомства Артема Ильина.

Анастасия Назарова

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