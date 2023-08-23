Росприроднадзор выявил 17 экологических нарушений у Сокольского водоканала

В работе Сокольского водоканала выявлено 17 нарушений экологических требований в отношении всех компонентов окружающей среды. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Плановая проверка установила, что водоканал сбрасывает сточные воды в Волгу, не имея на это разрешительных документов. Отбор проб показал, что в сточных водах многократно превышены допустимые концентрации по нефтепродуктам, фосфатам, нитритам, сульфидам.

Кроме того, водоканал не рассчитал нормативы по допустимым выбросам вредных веществ в атмосферный воздух, отметили в надзорном ведомстве. Выяснилось, что предприятие также не ведет учет отходов производства и потребления.

Сокольский водоканал обязали устранить нарушения до мая 2024 года. Предприятие будет привлечено к административной ответственности.

Елена Ковалева