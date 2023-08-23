Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Бэнкси подтвердил подлинность работы»

Дмитрий Буткевич — о граффити «Тушь для ресниц ко Дню святого Валентина»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему фреску художника будут продавать по частям.

Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images

Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images

Лондонская галерея Red Eight выступает посредником в сделке между владельцем таунхауса в британском городе Маргейт и платформой долевого владения Showpiece. Предметом сделки выступает фреска Бэнкси, нарисованная на стене как раз того самого таунхауса в Маргейте. Это небольшой городок на побережье Северного моря, почти в Дуврском проливе, до материка рукой подать.

Оценочная стоимость фрески «Тушь для ресниц ко Дню святого Валентина» составляет $7,6 млн. Работу предлагают выкупать частями, по $153 за акцию. К продаже предлагается 27 тыс. акций. «На самом деле,— говорит представитель лондонской галереи,— мы рассчитываем получить от 1 млн до 1,5 млн фунтов».

Тема росписи посвящена домашнему насилию. Изображена домохозяйка в стиле 1950-х с опухшим синяком под глазом, синей щекой, распухшей нижней губой и выбитым зубом. На ней ярко-синее платье в клетку, фартук и желтые латексные перчатки, руки раскинуты в стороны. Рядом стоял реальный морозильный ларь и валялся перевернутый пластиковый шезлонг. Так что, пожалуй, эту работу Бэнкси стоит признать даже не стрит-артом, а инсталляцией. Из морозилки торчат нарисованные на стене таунхауса отвороты брюк, черные носки и черные туфли. Похоже, что домохозяйка засунула тело партнера в ларь.

Бэнкси, кстати, подтвердил подлинность этой работы в своей социальной сети, а вот студия художника с названием Pest Control («Борьба с вредителями») подтверждения не дает. А это значит, что официально на аукцион кусок стены выставить нельзя. А продавать на платформе долевого владения можно.

Предыдущая фреска Бэнкси, снятая со стены какого-то магазина электроники (это была «Девушка с ломом»), была продана частному лицу в ноябре 2021 года за $2,4 млн. Часть выручки от продажи долей собственности пойдет как раз на защиту от домашнего насилия. И владелец, и платформа обещали направить средства благотворительным организациям.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...