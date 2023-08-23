«Бэнкси подтвердил подлинность работы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему фреску художника будут продавать по частям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images

Лондонская галерея Red Eight выступает посредником в сделке между владельцем таунхауса в британском городе Маргейт и платформой долевого владения Showpiece. Предметом сделки выступает фреска Бэнкси, нарисованная на стене как раз того самого таунхауса в Маргейте. Это небольшой городок на побережье Северного моря, почти в Дуврском проливе, до материка рукой подать.

Оценочная стоимость фрески «Тушь для ресниц ко Дню святого Валентина» составляет $7,6 млн. Работу предлагают выкупать частями, по $153 за акцию. К продаже предлагается 27 тыс. акций. «На самом деле,— говорит представитель лондонской галереи,— мы рассчитываем получить от 1 млн до 1,5 млн фунтов».

Тема росписи посвящена домашнему насилию. Изображена домохозяйка в стиле 1950-х с опухшим синяком под глазом, синей щекой, распухшей нижней губой и выбитым зубом. На ней ярко-синее платье в клетку, фартук и желтые латексные перчатки, руки раскинуты в стороны. Рядом стоял реальный морозильный ларь и валялся перевернутый пластиковый шезлонг. Так что, пожалуй, эту работу Бэнкси стоит признать даже не стрит-артом, а инсталляцией. Из морозилки торчат нарисованные на стене таунхауса отвороты брюк, черные носки и черные туфли. Похоже, что домохозяйка засунула тело партнера в ларь.

Бэнкси, кстати, подтвердил подлинность этой работы в своей социальной сети, а вот студия художника с названием Pest Control («Борьба с вредителями») подтверждения не дает. А это значит, что официально на аукцион кусок стены выставить нельзя. А продавать на платформе долевого владения можно.

Предыдущая фреска Бэнкси, снятая со стены какого-то магазина электроники (это была «Девушка с ломом»), была продана частному лицу в ноябре 2021 года за $2,4 млн. Часть выручки от продажи долей собственности пойдет как раз на защиту от домашнего насилия. И владелец, и платформа обещали направить средства благотворительным организациям.