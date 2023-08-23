Первый вице-мэр Кургана покинул пост

Ушел в отставку первый заместитель главы Кургана Павел Каргополов. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

22 августа стал последним рабочим днем Павла Каргополова. В мэрии не комментируют новое место работы бывшего вице-мэра.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павел Каргополов работал первым заместителем главы Кургана с декабря 2021 года, сначала в качестве временно исполняющего обязанности. До этого он занимал должность помощника губернатора – начальника контрольного управления аппарата главы Курганской области.

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