Реновация депо в Разгуляе получила статус приоритетного инвестпроекта

ООО «Альянс», арендующее бывшее депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе, представило краевому совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата концепцию развития площадки. Как сообщил сегодня на заседании совета совладелец компании Дмитрий Царев, помещения депо планируется реконструировать и создать там креативное гастрономическое пространство — фуд-молл «Депо Пермь». Оба этажа здания займут кафе, гастрокорнеры, пекарни, кондитерские, торговые и продуктовые ряды. В бывшем депо будут также оборудованы лектории, студии, спортивная зона и детский центр. Реализовать проект планируется в течение 2023–2025 годов. Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «Альянс» Фото: презентация ООО «Альянс»

Господин Царев отметил, что концепция проекта соответствует уже зарекомендовавшим себя современным тенденциям вовлечения неиспользуемых промышленных пространств и объектов культурного наследия в общественный, деловой и креативный оборот. «Это способствует как сохранению самих объектов, так и развитию общественной среды, не лишая инвесторов экономической эффективности, а бюджет — налоговых поступлений»,— сказал совладелец «Альянса». Он попросил присвоить проекту статус регионального приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). «Учитывая новизну и уникальность проекта для города и края, мы хотели бы реализовать его с этим статусом, чтобы обеспечить проекту административное сопровождение»,— пояснил предприниматель.

Члены совета единогласно поддержали присвоение инициативе компании статуса ПИП.

Аукцион на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе состоялся 24 марта. В нем принимали участие десять компаний и индивидуальных предпринимателей. В итоге победителем было признано ООО «Альянс», принадлежащее господину Цареву и пермскому перевозчику Игорю Колесникову. В общей сложности компания будет арендовать бывшее депо на протяжении 25 лет, уплачивая за это в бюджет города 6,9 млн руб. ежегодно. Условия аукциона изначально подразумевали, что арендатор отреставрирует объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра.