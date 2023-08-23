Средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 7% за месяц

В Челябинской области средний размер автокредита в июле составил 1,33 млн руб. Это почти на 86 тыс. или 6,9% больше, чем в июне. В целом по стране сумма обновила исторический максимум, достигнув 1,43 млн руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Челябинская область по среднему размеру займа на покупку новых и автомобилей с пробегом занимает 19 место в топ-30 регионов РФ.

В целом по РФ сумма автокредита выросла на 5% за месяц и на 22,4% за год. Самый большой размер выданных в июле займов на покупку машин зафиксирован в Москве (1,96 млн руб.), Московской области (1,73 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,72 млн руб.), в Ленинградской области (1,58 млн руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,54 млн руб.).

Наибольший рост среднего чека в июле по сравнению с июнем показали Белгородская (+12%) и Свердловская (+11,5%) области, а также Башкортостан (+7,8%). Единственными регионами из топ-30, где размер автокредита сократился оказались Иркутская область (-2,9%) и Пермский край (-0,1%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.

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