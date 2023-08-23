Зарубежные СМИ: Как Европа второй раз за лето противостоит рекордной жаре?

Европу накрыла вторая волна экстремальной жары. В Греции и Турции снова вспыхнули лесные пожары. Людей эвакуируют из опасных районов, есть погибшие и раненые. Огонь продолжает бушевать и на испанском острове Тенерифе. Во Франции температура превышает многолетние средние значения — сейчас столбик термометра доходит до +42. В шести европейских государствах объявлен последний — красный — уровень опасности из-за жары. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Achilleas Chiras / AP Фото: Achilleas Chiras / AP

Греция второй раз за лето сталкивается с разрушительными лесными пожарами. За последние несколько дней в стране возникло 65 новых очагов, с ними борются сотни спасателей, сообщил телеканал CNN.

По данным The Guardian, количество жертв стихии достигло 20 человек. На днях недалеко от границы с Турцией обнаружили тела 18 погибших. Это, предположительно, трудовые мигранты. Власти эвакуировали жителей нескольких деревень, а также пациентов местной больницы. Пожарами охвачен и популярный у туристов Тенерифе. Они уничтожили примерно 7% испанского острова, отмечает The Guardian. С Тенерифе эвакуировали не менее 12 тыс. человек.

В регионе уже несколько лет наблюдается засуха, но сейчас власти подозревают, что причиной пожаров стал поджог, сообщает The Associated Press. Эпицентр расположен далеко от популярных у туристов районов, тем не менее один из крупных отелей в национальном парке вулкана Тейде пришлось эвакуировать.

Сильный лесной пожар возник и на северо-западе Турции в провинции Чанаккале. Как пишет Reuters, из-за него пришлось закрыть сообщение между Эгейским и Мраморным морем по проливу Дарданеллы. 22 августа там не могли пройти более 30 судов.

От температурных рекордов страдает и Франция. На юго-западе страны зафиксировали +43 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем после 15 августа за все время наблюдений, отмечает Le Figaro. В Лионе, например, гражданам разрешили бесплатно посещать музеи, там работают кондиционеры и можно охладиться. А в Марселе до конца недели можно безвозмездно попасть в муниципальные бассейны.

Фотогалерея Горячая пора Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Следующая фотография 1 / 19 Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Смотреть

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