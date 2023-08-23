Зарубежные СМИ: Как Европа второй раз за лето противостоит рекордной жаре?

Европу накрыла вторая волна экстремальной жары. В Греции и Турции снова вспыхнули лесные пожары. Людей эвакуируют из опасных районов, есть погибшие и раненые. Огонь продолжает бушевать и на испанском острове Тенерифе. Во Франции температура превышает многолетние средние значения — сейчас столбик термометра доходит до +42. В шести европейских государствах объявлен последний — красный — уровень опасности из-за жары. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Achilleas Chiras / AP
Греция второй раз за лето сталкивается с разрушительными лесными пожарами. За последние несколько дней в стране возникло 65 новых очагов, с ними борются сотни спасателей, сообщил телеканал CNN.
По данным The Guardian, количество жертв стихии достигло 20 человек. На днях недалеко от границы с Турцией обнаружили тела 18 погибших. Это, предположительно, трудовые мигранты. Власти эвакуировали жителей нескольких деревень, а также пациентов местной больницы. Пожарами охвачен и популярный у туристов Тенерифе. Они уничтожили примерно 7% испанского острова, отмечает The Guardian. С Тенерифе эвакуировали не менее 12 тыс. человек.
В регионе уже несколько лет наблюдается засуха, но сейчас власти подозревают, что причиной пожаров стал поджог, сообщает The Associated Press. Эпицентр расположен далеко от популярных у туристов районов, тем не менее один из крупных отелей в национальном парке вулкана Тейде пришлось эвакуировать.
Сильный лесной пожар возник и на северо-западе Турции в провинции Чанаккале. Как пишет Reuters, из-за него пришлось закрыть сообщение между Эгейским и Мраморным морем по проливу Дарданеллы. 22 августа там не могли пройти более 30 судов.
От температурных рекордов страдает и Франция. На юго-западе страны зафиксировали +43 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем после 15 августа за все время наблюдений, отмечает Le Figaro. В Лионе, например, гражданам разрешили бесплатно посещать музеи, там работают кондиционеры и можно охладиться. А в Марселе до конца недели можно безвозмездно попасть в муниципальные бассейны.
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