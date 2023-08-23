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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Как Европа второй раз за лето противостоит рекордной жаре?

23 августа, среда

Европу накрыла вторая волна экстремальной жары. В Греции и Турции снова вспыхнули лесные пожары. Людей эвакуируют из опасных районов, есть погибшие и раненые. Огонь продолжает бушевать и на испанском острове Тенерифе. Во Франции температура превышает многолетние средние значения — сейчас столбик термометра доходит до +42. В шести европейских государствах объявлен последний — красный — уровень опасности из-за жары. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Achilleas Chiras / AP

Фото: Achilleas Chiras / AP

Греция второй раз за лето сталкивается с разрушительными лесными пожарами. За последние несколько дней в стране возникло 65 новых очагов, с ними борются сотни спасателей, сообщил телеканал CNN.

Как страны Южной Европы переживают высокие температуры воздуха

Как страны Южной Европы переживают высокие температуры воздуха

По данным The Guardian, количество жертв стихии достигло 20 человек. На днях недалеко от границы с Турцией обнаружили тела 18 погибших. Это, предположительно, трудовые мигранты. Власти эвакуировали жителей нескольких деревень, а также пациентов местной больницы. Пожарами охвачен и популярный у туристов Тенерифе. Они уничтожили примерно 7% испанского острова, отмечает The Guardian. С Тенерифе эвакуировали не менее 12 тыс. человек.

В регионе уже несколько лет наблюдается засуха, но сейчас власти подозревают, что причиной пожаров стал поджог, сообщает The Associated Press. Эпицентр расположен далеко от популярных у туристов районов, тем не менее один из крупных отелей в национальном парке вулкана Тейде пришлось эвакуировать.

Сильный лесной пожар возник и на северо-западе Турции в провинции Чанаккале. Как пишет Reuters, из-за него пришлось закрыть сообщение между Эгейским и Мраморным морем по проливу Дарданеллы. 22 августа там не могли пройти более 30 судов.

От температурных рекордов страдает и Франция. На юго-западе страны зафиксировали +43 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем после 15 августа за все время наблюдений, отмечает Le Figaro. В Лионе, например, гражданам разрешили бесплатно посещать музеи, там работают кондиционеры и можно охладиться. А в Марселе до конца недели можно безвозмездно попасть в муниципальные бассейны.

Фотогалерея

Горячая пора

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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