Премии лучшим врачам Башкирии могут вырасти с 20 тыс. до 50 тыс. рублей

В Башкирии премию лучшим врачам планируют увеличить с 20 тыс. до 50 тыс. руб. Соответствующий проект постановления правительства республики опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов региона для общественного обсуждения, которое продлится до 29 августа. Изменения планируют внести в постановление правительства Башкирии от 16 апреля 2010 года «О единовременном денежном поощрении лучших врачей».
Как указано в проекте постановления, начиная с 2019 года ежегодно выплачивается единовременное денежное поощрение врачам по результатам республиканского этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач года», который проводит министерство здравоохранения. Деньги выделяются из бюджета республики.