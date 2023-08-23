Авиаперевозчик «Якутия» задержал рейсы в трех сибирских городах

Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками трех рейсов авиакомпании «Якутия» в сибирских аэропортах. Задержки были связаны с поздним прибытием воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Рейс в Улан-Удэ в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского был задержан почти на 14 часов. Отправление было запланировано на 04:35, однако авиакомпания перенесла его на 18:15. Выполнения рейса ожидают 99 пассажиров.

В аэропорту Новосибирска «Якутия» задержала рейс более чем на 11 часов. Полет планировался в город Нерюнгри. Вылета ожидают 48 пассажиров, из них 13 дети. Также более чем на 10 часов задержан рейс в Омске. 81 пассажир, из них 9 детей, ожидают вылета в Сочи.

В аэропорту Красноярска был организован прием граждан, все обращения приняты.

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Александр Киселев