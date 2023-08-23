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Коммерсантъ FM
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В Саранске за хищение 210 млн рублей осужден основатель финансовой пирамиды

В Саранске на шесть с половиной лет общего режима осужден 31-летний житель Чебоксар, создавший под видом кредитного потребительского кооператива «Надежный» финансовую пирамиду и похитивший у вкладчиков около 210 млн руб. По данным республиканской прокуратуры, мужчина обвинялся по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В прокуратуре отметили, что жертвами обмана стали более 400 граждан из пяти регионов России. Большая часть из них — пенсионеры. Мошенник обещал инвестировать доверенные ему средства в высокодоходный бизнес. Он гарантировал не только возврат всех вложенных средств, но и получение дополнительного дохода в виде начисления высоких процентов.

В региональном ГУ МВД РФ уточнили, что потерпевшие заключали договоры добровольного внесения паевых взносов с начислением доходности от 10% до 16% годовых. Суммы вкладов варьировались от 100 тыс. до 5 млн руб. На начальном этапе фигурантом была создана видимость частичного исполнения обязательств по договорам, что приводило к привлечению более широкого круга лиц. Некоторые клиенты после первого вклада вносили последующие, рассчитывая таким образом увеличить свои доходы.

В сентябре 2021 года «Надежный» прекратил свою деятельность, а потерпевшие стали обращаться в полицию. Осужденный был задержан сотрудниками полиции. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

Одновременно с приговором судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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