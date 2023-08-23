Прокуратура: Пассажирам рейса Казань—Омск пришлось десять часов ждать вылета самолета

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета из Казани в Омск более чем на десять часов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел накануне в казанском аэропорту. Самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь из-за технической неисправности. В итоге рейс отправился лишь 23 августа в 8:27. При этом пассажирам было предоставлено горячее питание и прохладительные напитки, однако их не разместили в гостинице, нарушив федеральные авиационные правила.
При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.