СКР: пять детей отравились грибами в Ленобласти

Отдел Следственного комитета России (СКР) по городу Бокситогорску (Ленинградская область) инициировал проверку по факту отравления предположительно грибами пятерых несовершеннолетних, которые сейчас находятся в медучреждениях.

Как сообщили 23 августа в региональном управлении СКР, по предварительным данным, подростки могли отравиться сырыми грибами, которые съели во время прогулки по территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц детского оздоровительного лагеря, уточнили в силовом ведомстве. Также собственную проверку организовала прокуратура.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург