Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой из-за аварии на НТМК

В Нижнем Тагиле затопило горячей водой Восточное шоссе. Как сообщил портал TagilCity, причиной затопления стала авария на Нижнетагильском металлургическом комбинате (Евраз).

Авария произошла на водоводе, который подает техническую воду. Как сообщили изданию в пресс-службе компании, ущерба экологии нет. Всех потребителей переключили на резервный водовод, сейчас ведется подготовка к восстановительным работам. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Тагильский трамвай», из-за аварии временно останавливали движение трамваев между центром города и Дзержинским районом. Сейчас их движение осуществляется в штатном режиме.

Полина Хабарова

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