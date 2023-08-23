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Средний размер автокредита в Удмуртии достиг 1,16 млн рублей в июле

Средний размер автокредита, выданного жителям Удмуртии в июле, достиг 1,16 млн руб. Объем займа оказался больше на 3% показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Регион оказался на последней строчке в рейтинге 30 субъектов-лидеров по объемам автокредитования.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России средний размер автокредитов достиг рекордных 1,43 млн руб., увеличившись на 5% по сравнению с июнем. Показатель растет шесть месяцев подряд. Лидерами оказались Москва — 1,96 млн руб., Московская область — 1,73 млн руб., Санкт-Петербург — 1,72 млн руб., а также Ленинградская область и Ханты-Мансийск — 1,58 млн руб. и 1,54 млн руб. соответственно. Отмечается, что росту во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.

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