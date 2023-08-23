Разрабатываемые «Камой» электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич»

Электромобили «Атом», которые разрабатывает татарстанская компания «Кама», будут производить не в Набережных Челнах, как предполагалось ранее, а на заводе «Москвич». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стороны уже подписали соответствующий меморандум. «Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги»,— уточнили в пресс-службе «Атома».

В компании уточнили, что завод выбрали в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии.