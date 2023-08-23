Финансовые мошенники выманили у жителя Каменского района более 7 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по заявлению жителя Каменского района, ставшего жертвой финансовых мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщил 43-летний потерпевший, просматривая информацию в Интернете, он обратил внимание на объявление с предложением «заработать». Клик на объявление привел мужчину на сайт, где он заполнил анкету, указав свои личные данные.

«Спустя несколько минут со мной связалась Анастасия. Сейчас уже не вспомню, работником какой именно организации она представилась. Девушка подробно рассказала мне о заработке на инвестициях и предложила начать работу. Меня заинтересовало предложение. Тогда она сообщила, что переведет меня на другого сотрудника. Через несколько минут мне позвонила Светлана и мы договорились вести беседу в одном из известных сервисов видеоконференций. Далее собеседница порекомендовала мне скачать приложение «Qlipu Rainc», – рассказал потерпевший.

Скачав приложение, мужчина создал в нем аккаунт. После этого мошенники предложили начинающему «финансисту» делать взносы — сначала 3 тыс. руб., потом еще 7 тыс. руб., а затем инвестировать сразу более 5 млн руб. Для этого ему даже помогли с оформлением кредита. Инвестиции пойдут на покупку криптовалюты и ювелирных изделий, пообещали мошенники.

Спустя некоторое время гражданин решил снять заработанные деньги, однако, «партнеры» заявили о необходимости оплатить страховку и комиссию за вывод средств. Для этого потерпевшему пришлось перевести более 2 млн руб., которые он занял у родственников. Далее последовали другие объяснения невозможности немедленно вернуть деньги, и мужчина стал догадываться, что его обманули. После этого он обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сергей Иванов