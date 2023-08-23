В Ярославле завершили ремонт заезда на Юбилейный мост

В Ярославле завершился ремонт эстакадной части Юбилейного моста, движение по ранее закрытому заезду на мост со стороны улицы Полушкиной рощи и проспекта Октября уже открыто. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В департаменте дорожного хозяйства рассказали, что работы завершены чуть раньше контрактных сроков. Срок окончания работ был установлен 28 августа 2023 года. Качество покрытия проверено дорожной лабораторией «Ярдорслужбы».

«Работы на объекте выполнялись в два этапа, по одной полосе движения и без перерыва в движении по другой. Во время выполнения работ по второму этапу ремонта временно изменили схему заезда на мост. Однако, теперь возвращаемся к прежней, старой схеме заезда. На следующий год рассматриваем проведение работ на противоположном участке дороги, уже в сторону Москвы. Проектная документация в стадии корректировки»,— прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

В рамках ремонта подрядчик АО «Ярдормост» обновил защитный слой бетона, сделал гидроизоляцию, уложил новый асфальт, отремонтировал деформационные швы и нанес разметку. Стоимость контракта составляла 51 млн руб.

Алла Чижова