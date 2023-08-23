Саратовские депутаты повысили штрафы и ввели новые

Депутаты Саратовкой городской думы повысили штрафы для граждан. Теперь за безбилетный проезд в общественном транспорте предстоит заплатить 500 руб. вместо 100; а за провоз таких пассажиров — 1 тыс. руб. вместо 500. Суммы не повышались с 2009 года.

За нерасчищенную крышу здания в зимний период или обклеенные объявлениями стены теперь предстоит заплатить 3 тыс. руб. физическому лицу, до 30 тыс. руб. вместо 10-15 — должностному; до 60 вместо 50 тыс. руб. — юридическому.

Административные санкции положены и за отсутствие канализационных люков — до 5 тыс. руб. для граждан, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 50 тыс., для юрлиц. Повторное нарушение грозит организациям штрафом до 200 тыс. руб.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.