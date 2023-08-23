Пять нижегородских школ вошли в топ-200 по конкурентоспособности выпускников

Четыре нижегородских лицея и одна гимназия вошли в подготовленный агентством RAEX список 200 лучших школ по конкурентоспособности выпускников. По данным агентства, выпускники этих учебных заведений наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В топ вошли лицей №15 имени академика Юлия Харитона (Саров, 97 место в рейтинге), лицей №40 (Нижний Новгород, 100 место), лицей №3 (Саров, 156 место), гимназия №2 (Саров, 164 место), лицей №36 (Нижний Новгород, 165 место).

По данным RAEX, рейтинг показал, что региональные школы становятся все более конкурентоспособными на фоне столичных. За четыре года доля столичных школ в рейтинге уменьшилась с 45% до 31%.

Всего в списке образовательные учреждения из 38 регионов РФ. Помимо Москвы, широко представлены Московская область (23 школы) и Санкт-Петербург (18 школ), 16 учреждений из топа находятся в Свердловской области, 12 — в Татарстане.

Андрей Репин