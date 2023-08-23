5Post открыла первый сортировочный центр в Сибири

Дочерняя компания Х5 Group - 5Post - откроет новый сортировочный центр в Новосибирске для приема и отправки заказов от интернет-магазинов. Он стает первым в Сибири, сообщили «Ъ-Сибирь» в Х5. Открытие сортировочного центра в Сибири увеличит сеть до 20 тыс. точек.

Сейчас центр обрабатывает до 5 тыс. заказов в сутки, планируется, что в ближайшей время пропускная способность увеличится в 2-3 раза, сообщается на сайте компании.

Заказы, которые принимаются в Новосибирске будут доставлены получателям Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также в Республику Алтай и Алтайский край. В планах компании расширение географии доставки в Сибирском регионе и выход на Дальний Восток.

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Александр Киселев