Часть коллекции закрывшегося Пермского музея авиации увезли в музей в Верхней Пышме

Часть коллекции закрывшегося частного Пермского музея авиации увезли в музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме. Об этом сообщается в официальной группе пермского музея в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно о том, что в Перми закрылся частный музей авиатехники. Связаться с руководителем музея Сергеем Павловым не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница музея в соцсети Фото: страница музея в соцсети

Музей авиации существовал с 2000 года и располагался в Перми на шоссе Космонавтов, 262. Под открытым небом можно было увидеть самолеты, вертолеты и отдельно кабины различной техники. Всего музей насчитывал более 30 экспонатов. Директор музея Михаил Павлов отмечал, что в начале 2022 года он презентовал проект реконструкции объекта, в рамках которого планировалось построить визит-центр с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это позволило бы музею работать круглый год, покрывать внутренние расходы и зарабатывать. «У нас был инвестор, но потом все поменялось. К сожалению, мы не нашли инвестиции и поэтому закрываем музейную площадку»,— говорил господин Павлов.

Музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме — один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В состав комплекса входят четыре выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. Музей Уральской горно-металлургической компании также является частным.