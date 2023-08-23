«Росатом» планирует возвести в Татарстане водородную станцию за 300 млрд рублей

Компания «Росатом» намерена построить в Менделеевске водородную атомную энерготехнологическую станцию для производства водорода за 300 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектированием будет заниматься компания «ОБКМ им. Африкантова», входящая в состав дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга «Росатома», по заказу концерна «Росэнергоатом».

Отмечается, что станция будет состоять из четырех блоков. Ее годовая выработка составит 400 тыс. тонн водорода. Строить станцию начнут в 2028 году, а через четыре года «Росатом» намерен начать опытно-промышленную эксплуатацию первого блока. Все четыре блока должны заработать к 2035-му. В корпорации пообещали, что проект будет приносить 20 млрд руб. налоговых поступлений.

"Ъ-Казань"