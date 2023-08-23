На конкурс по благоустройству аллеи возле театра кукол вновь пожаловались в УФАС

УФАС по Башкирии 24 августа рассмотрит очередную жалобу на благоустройство аллеи перед кукольным театром в Уфе (работы по электроосвещению и видеонаблюдению), сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 18,13 млн руб., заказчиком является управление капитального строительства администрации Уфы. 16 августа контракт стоимостью 18,04 млн руб. был заключен с уфимским ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову). Исполнение условий договора было приостановлено по жалобе второго участника конкурса — уфимского ООО «Энергострой+». Заявитель считает, что «формальный подход» при рассмотрении комиссией его заявки привел к ограничению конкуренции. Как следует из протокола, комиссия отклонила заявку «Энергострой+» из-за отсутствия опыта в строительстве и благоустройстве территории — компания предоставила конкурсной комиссии документы о проведении ранее электромонтажных работ. Заявитель просит приостановить заключение контракта и признать комиссию нарушившей закон «О контрактной системе».

Первые два конкурса на благоустройство аллеи, объявленные в апреле текущего года (начальной ценой 104,55 млн руб.) и в июне (123,5 млн руб.), были отменены УФАС по Башкирии из-за того, что заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ.

«Уралагротехсервис» дважды побеждает в конкурсах на благоустройство территории возле уфимского кукольного театра. Ранее компания получила контракт стоимостью около 105 млн руб., по условиям которого должна заменить бордюры, разбить газоны, установить рядом с театром миниатюрные копии московского собора Василия Блаженного, храма Вознесения, Зимнего дворца, Исаакиевского собора и так далее.

Майя Иванова

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