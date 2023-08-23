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обновлено 11:27

Краевой минэк представил в заксобрании проект об освобождении участников СВО от транспортного налога

Глава краевого минэка Эдуард Соснин представил комитету по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края законопроект об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Господин Соснин и члены комитета отметили, что сейчас этот законопроект важен и необходим.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Действие льготы предусматривается с 2022 по 2024 год. От налога будут освобождены все категории участников боевых действий — мобилизованные и контрактники. В «льготные» категории транспортных средств попадают автомобили (до 150 л. с.), катера и моторные лодки (до 50 л. с.), мотоциклы и самоходные транспортные средства. В то же время льгота распространяется только на одно транспортное средство

Законопроект будет рассмотрен краевым заксобранием в сентябре.

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