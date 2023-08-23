Приговоренный к десяти годам колонии экс-глава отдела МВД по Татарстану отправился на СВО

Бывший глава отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Рустам Нариманов, которого приговорили к десяти годам колонии строгого режима за мошенничество, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Неделю назад ему вынесли приговор за мошенничество и взятку в 5 млн руб. Также ему выписали штраф в 36 млн руб. и лишили его звания подполковника полиции. Позже он пытался обжаловать его, но безрезультатно. После этого он был отправлен в колонию Мордовии.

О том, что господин Нариманов отправился в зону спецоперации, сообщила его жена. По ее словам, он ей позвонил с чужого номера, сообщив, что подписал контракт с Минобороны РФ и 15 августа покинул колонию. В данный момент он проходит подготовку на полигоне в прифронтовой полосе.

"Ъ-Казань"