Петербургский «Лидер» отреставрирует церковь XVIII века в Воронежской области

Церковь Михаила Архангела XVIII века в Острогожске Воронежской области отреставрирует петербургское ООО «Лидер», сообщило региональное управление по охране объектов культурного наследия. Заказчиком работ выступает местная религиозная организация, их стоимость не уточняется.

До декабря 2023 года компании необходимо обновить кровлю и фасад восьмигранного сооружения церковного комплекса.

Церковь была построена в 1775 году в пригородной слободе Пески, где с 1699 года находился деревянный храм во имя Архангела Михаила. В третьей четверти XIX века трапезная, приделы и алтарная часть были перестроены. В годы «большевистских гонений на церковь» храм был закрыт. В 1948 году был открыт и работает до сих пор. В 2003 году по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия были начаты капитальный ремонт и реставрация храма.

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Алина Морозова

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