Владимир Мякуш станет почетным гражданином Челябинска

Комиссия Челябинской городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству рекомендовала присвоить звание «Почетный гражданин Челябинска» советнику губернатора Владимира Мякуша и главному врачу областной детской клинической больницы Галине Киреевой. Предложение единогласно одобрено 23 августа, сообщает пресс-служба представительного органа.

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Владимир Мякуш родился в 1948 году в селе Митрофановское Сосновского района. Окончил инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института. В 2005-2021 годах был председателем законодательного собрания региона, а депутатом – с 1998-го. Кроме того, 15 лет (2005-2020 годы) Владимир Мякуш был секретарем Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». С 2010 года является почетным гражданином Челябинской области.

Галина Киреева родилась в 1957 году в Каслях. Окончила Челябинский государственный медицинский институт. С 2010 года работает главным врачом ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница». Является главным внештатным педиатром министерства здравоохранения Челябинской области. С 2014 года является депутатом Центрального района Челябинска, с 2019-го – городской думы, где возглавляет постоянную комиссию по социальной политике.

Утвердить кандидатуры Владимира Мякуша и Галины Киреевой планируется на заседании думы 29 августа.

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