Volkswagen анонсировал особую функцию нового Tiguan

Компания Volkswagen раскрыла новую функцию Tiguan следующего поколения — кроссовер оснастят многофункциональным переключателем на центральном тоннеле.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, новый переключатель получит встроенный цветной дисплей и интегрированную в корпус подсветку. С помощью селектора водитель сможет выбирать режимы движения, регулировать громкостью мультимедиа и управлять фоновой подсветкой интерьера. Ранее подобные органы управления в моделях Volkswagen не использовались.

Реализовать новое решение удалось за счет того, что в новом поколении Volkswagen Tiguan останутся только версии с роботизированной коробкой передач. Управление трансмиссией будет вынесено на правый подрулевой рычаг, а освободившееся на центральном тоннеле место займет новый селектор.

Премьера нового Volkswagen Tiguan состоится осенью 2023 года, а продажи автомобиля в Европе стартуют в начале следующего года. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин

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