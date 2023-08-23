Саратовский минпром опроверг сведения о дефиците бензина в регионе

В Министерстве промышленности и энергетики Саратовской заявили о достаточном количестве топлива на заправочных станциях региона. Раннее «Известия» отнесли субъект федерации к списку тех, где обнаружен дефицит бензина.

Со ссылкой на работающие в регионе нефтяные компании ПАО «Саратовнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» чиновники уверяют, что топливо на автозаправочных станциях (АЗС) имеется в достаточном количестве — его поставляют в штатном режиме.

В профильном ведомстве уверяют, что «Саратовнефтепродукт» располагает необходимым для покрытия спроса запасом продукции, заявки мелкооптовых потребителей и сельхозпроизводителей обслуживаются в течение «1-2 суток».

По данным чиновников, повышенный спрос в регионе действительно имеет место — они связан с сезонной уборкой урожая. В результате на некоторых станциях в районах области бензин действительно может отсутствовать.

На данный момент чиновники работают над оптимизацией логистики поставок.

Никита Маркелов

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