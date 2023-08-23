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В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб 28-летний военнослужащий из Ярославской области Вадим Харунов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Молодой человек был мобилизован в сентябре 2022 года. Вадим Харунов служил водителем отделения заграждения мотострелкового батальона. Прощание с погибшим состоится 25 августа в Данилове. После отпевания в Николаевской церкви военнослужащего похоронят на кладбище в деревне Востриково.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— говорится в сообщении правительства.

Алла Чижова

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