Полиция задержала мигранта, катавшегося на капоте «Жигулей» в Тольятти

Задержан иностранный гражданин, который во вторник катался по Тольятти на капоте автомобиля «ВАЗ-21043». Это произошло в Центральном районе города и попало на видео, которое очевидцы выложили в интернет, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, оперативно задержали правонарушителя – 21-летнего иностранного гражданина, находящегося в РФ на законных основаниях»,— говорится в сообщении.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что таким способом развлекался и не думал о последствиях. В отношении него был составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Полиция выписала иностранцу штраф в размере одной тысячи руб.

Ранее Александр Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующим мигрантом в Самаре. Информация о незаконной торговле в Октябрьском районе Самары была выложена в соцсетях и вызвала общественный резонанс. Жители возмущались антисанитарией и мусором возле незаконной точки.

Георгий Портнов