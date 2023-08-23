Объем финансирования развития культуры в Казани увеличат до 14 млрд рублей

Власти Казани приняли решение увеличить финансирование муниципальной программы развития культуры с 12 млрд до 13,9 млрд руб. Проект постановления исполкома опубликован на портале комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Саму программу решили продлить до 2024 года. Из общей суммы 11,3 млрд руб. планируют привлечь из бюджета города, еще 1,4 млрд — из внебюджетных средств, а оставшиеся деньги — из казны Татарстана.

В 2024 году на развитие культуры в Казани, в частности, потратят 2 млрд руб.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 25 августа.

"Ъ-Казань"