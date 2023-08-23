Суд лишил полномочий главу поселка под Челябинском в связи с утратой доверия

Прокуратура Красноармейского района Челябинской области добилась прекращения полномочий главы Баландинского сельского поселения Андрея Готовца в связи с утратой доверия. Челябинский областной суд оставил в силе соответствующее решение первой инстанции, оно вступило в силу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что глава поселения одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Кроме того, в справке о доходах, расходах и имуществе за 2021 год руководитель указал недостоверные сведения.

Прокурор района внес в совет депутатов поселения представление с требованием прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия. Однако, не рассматривая акт депутаты удовлетворили заявление руководителя о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

Надзорное ведомство с этим не согласилось и направило в суд административный иск о признании незаконными бездействия совета депутатов, отмене решения о досрочном увольнении главы по собственному желанию и прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. В мае Красноармейский районный суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. 21 августа судебная коллегия по административным делам Челябинского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения.

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