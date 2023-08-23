В Сочи восстановят знаменитый советский «Луна-парк»

В Год архитектуры в Сочи восстановят парк развлечений «Луна-парк», передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«На улице Орджоникидзе ведутся работы по замене покрытия на прилегающей территории "Луна-парка". Глава Сочи Алексей Копайгородский оценил темпы благоустройства»,— отметили в мэрии.

Общая площадь парка превышает 10 тыс. кв. м, более половины этой территории занимают зеленые насаждения. По информации властей, новые элементы благоустройства будут выполнены с использованием экологичных материалов и вписаны в зеленый каркас. В парке обновят мебель, опоры освещения, после этого подрядчик планирует модернизировать существующие аттракционы и смонтировать новые. Проект панируют завершить к лету 2024 года.

В советское время до 1971 года на территории Сочи долгое время был на гастролях чешский «Луна-парк». Аттракционы так понравились жителям и гостям города, что после отъезда здесь построили собственный парк развлечений. На территории парка располагается 14 аттракционов, в том числе разнообразные карусели, тир, батуты.

Наталья Решетняк

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