Астраханский суд изучит возможное завышение цен при ремонте моста

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух руководителей и сотрудника строительной фирмы — следствие пришло к выводу, что граждане причастны к завышению цен при ремонте моста. Произошедшее квалифицировано как мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2020 по февраль 2021 года фирма на 2 млн руб. завысила стоимость работ при ремонте автомобильного моста в Астрахани. Заказчиком выступало управление по капитальному строительству городской администрации. Отмечается, что в ходе предварительного расследования ущерб потерпевшей стороне полностью возмещен.

Теперь дело изучит Кировский районный суд. На сайте ведомства есть карточка дела, поступившего 16 августа на рассмотрение судье Наталье Сенченко. Обвиняемыми в мошенничестве проходят Игорь Виноградов, Сергей Даньков и Михаил Соловьев. Потерпевшую сторону представляет Олег Мещеряков — на сайте городской администрации он назван сотрудником юридического отдела.

Никита Маркелов

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