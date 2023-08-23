Количество зарегистрированных браков в Удмуртии выросло на 7,7%

В Удмуртии за январь-июнь население Удмуртии уменьшилось на 3,6 тыс., сообщает Удмуртстат. «Потеря» происходила в основном за счет естественной убыли. В регионе родилось 6 тыс. детей, умерло — 8,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среди регионов ПФО по уровню рождаемости Удмуртия оказалась на пятом месте с показателем в 8,5% родившихся на 1 тыс. человек. Лидером стал Пермский край — 8,9%. Общий коэффициент смертности составил 12,4 умерших на тысячу жителей. Возглавил рейтинг Татарстан (10,8%).

За полгода в Удмуртию из других регионов и стран прибыло 5,4 тыс. человек, выбыло — 6,2 тыс. Миграционная убыль составила 831 человек.

Кроме того, за этот период зарегистрировали 3 тыс. браков и порядка 2,8 разводов. Число зарегистрированных браков по сравнению прошлым годом увеличилось на 7,7%, число разводов — на 2,6%.