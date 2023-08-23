В Красноярском крае двух рабочих насмерть засыпало зерном

В Назаровском районе Красноярского края двое рабочих погибли во время ночной смены, их засыпало зерном. Происшествие произошло с 22 на 23 августа, сообщили в краевой прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

Аппаратчик обработки зерна и его помощник, 49-ти и 39-ти лет соответственно, выполняли работы по обслуживанию сушильного комплекса. Им было необходимо следить за исправной работой зерносушильного комплекса. При возникновении затора рабочие должны были прочистить оборудование снаружи.

Однако погибшие, несмотря на запрет спускаться в контейнер машины при наличии в нем зерна, решили очистить затор изнутри. В результате работников затянуло в контейнер, где они погибли от недостатка воздуха. Предположительно, сотрудники предприятия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Утром тела мужчин нашли другие работники сельхозпредприятия. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Александр Киселев