«Мотовилихинские заводы» продали столетний дом в Язовой

Конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» Андрей Берсенев подвел итоги торгов по продаже частного жилого дома на ул. Соликамской, 7, в микрорайоне Перми Язовая. Частный одноэтажный жилой дом, построенный в 1920 году, ПАО «Мотовилихинские заводы» пыталось продать на торгах еще с марта, но этим объектом никто не интересовался. Начальная цена объекта составляла 2 млн руб. Здание в списке объектов культурного наследия не значится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

В июне столетний дом был вновь выставлен на аукцион, и за 556 тыс. руб. этот лот выиграл индивидуальный предприниматель Александр Дмитриенко, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно сервису Kartoteka.ru, Александр Дмитриенко ведет деятельность в сфере сдачи внаем собственной недвижимости. С 2012 по 2017 год он был учредителем и руководителем ныне ликвидированной компании «Триумф», занимавшейся оптовой торговлей соками, минеральной водой и прочим. В 2017 году общество перешло Данилу Моховикову.