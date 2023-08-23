На модернизацию поликлиник в Уфе выделят около 10,4 млрд рублей

Башкирия планирует направить на модернизацию уфимских поликлиник около 10,4 млрд руб. в 2024-2029 годы, следует из паспорта республиканской программы. В перечне ее мероприятий —капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их филиалов, оснащение мебелью, оборудованием и оргтехникой, а также строительство новой поликлиники в Демском районе. Персональную ответственность за реализацию программы будет нести глава минздрава.

В Уфе медицинскую помощь жителям оказывают в подведомственных минздраву 45 организациях, 10 из них — взрослые поликлиники, пять — детские. Из 118 зданий, в которых размещены поликлиники, 110 требуют капремонта. В программу модернизации включены 87 поликлинических зданий, а также 11 стационаров. Также провести ремонт необходимо в 16 зданиях, в которых размещены шесть стоматологических поликлиник. Из них планируется отремонтировать шесть зданий.

Капитальный ремонт учреждений и оснащение их мебелью и оборудованием будет проводиться в течение пяти лет действия программы. Строительство новой поликлиники в Демском районе начнется в 2025 году, завершится — в 2027 году, стоимость работ оценивается в 2 млрд руб.

Всего на ремонт зданий предусмотрено около 3,5 млрд руб. На оснащение поликлиник и стационаров выделено более 4,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее вице-премьер — министр финансов Лира Игтисамова заявляла, что в Уфе необходимо построить как минимум шесть новых поликлиник и приобрести 166 автомобилей для медиков. Затраты на эти цели будут «колоссальными», отмечала госпожа Игтисамова.

Наталья Балыкова

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