Удмуртия вошла в тройку регионов по количеству ДТП с животными

Удмуртия заняла третье место по количеству дорожно-транспортных происшествий с животными. Об этом свидетельствует статистика выплат компании «Росгосстрах» за зверей, погибших в столкновении с автомобилями. 9,4% обращений по ОСАГО после подобных ДТП поступили к старейшему страховщику России от клиентов из Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Больше случаев наезда на животных было зарегистрировано только у автомобилистов Москвы и Свердловской области. На столичный регион приходится 19% страховых событий, на Урал — 17%. Так же в топ-5 регионов, где в этом году было больше всего выплат по ОСАГО за животных, вошли Вологодская и Смоленская области (по 7,5% обращений от клиентов).

С начала 2023 года «Росгосстрах» урегулировал уже более 50 страховых случаев по договорам ОСАГО после столкновения автомобилей с животными. Общие выплаты за погибших в этих дорожно-транспортных происшествиях зверей превысили 3,6 млн рублей. Самыми «аварийными» за первые 7 месяцев года стали май (38% таких событий), апрель (24,5%) и январь (17%).

Размер возмещения за погибших в столкновении с автомобилем животных рассчитывается по методике для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, например, за лося выплата составляет 80 тыс. рублей, за кабана — 60 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей. Эти деньги страховщик переводит на счет природоохранного ведомства того региона, в котором произошло страховое событие.

«Наша статистика показывает, что из года в год чаще всего под колеса машин на идущих по лесам дорогах попадают лоси или косули, — рассказывает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Удмуртской республике Ольга Заровняева. — И этот год — не исключение. В целом по стране порядка 68% происшествий, по которым было выплачено возмещение, — это столкновения с лосями. Еще 28% — наезд на косуль. Также были выплаты за медведя и дикого кабана. В нашей республике все подобные страховые события в этом году — столкновения с лосями».

Несмотря на предпринимаемые властями и дорожниками меры по предотвращению выхода животных на скоростные дороги, — установку вдоль трасс сеточного ограждения, организацию переходов и т.д. — количество таких происшествий кардинально не сокращается. Так, за весь прошлый год «Росгосстрах» урегулировал по ОСАГО 108 страховых случаев после наезда автомобиля на животных, причем пятая часть происшествий пришлась на декабрь. Общий объем выплат превысил 7,6 млн рублей.

Специалисты страховой компании отмечают, что столкновения с животными случаются обычно ранним утром или вечером, и своевременно заметить зверя на дороге в сумерках или в темное время суток водителям довольно сложно. Поэтому в «Росгосстрахе» рекомендуют автомобилистам более внимательно относиться к предупреждающим знакам о возможном появлении диких животных на трассе и соблюдать там скоростной режим, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать и остановиться.

В Удмуртии действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 22 агентства и универсальных офиса, а также 1 центр и 2 пункта урегулирования убытков. ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»