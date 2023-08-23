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Татарстан потратит свыше 130 млн рублей на приобретение лекарств для льготников

Татарстан намерен потратить более 130,6 млн руб. на покупку лекарств для льготной категории граждан. Тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К примеру, на 20,2 млн руб. приобретут комплекс валсартан + сакубитрил, которые применяют при лечении сердечной недостаточности. Почти 30 млн руб. потратят на препараты для лечения псориаза и артритов (этанерцепт и секукинумаб). Кроме того, купят две партии комплекса будесонид + формотерол, применяемого при бронхиальной астме и других обструктивных заболеваниях легких. На это потратят свыше 22 млн руб.

Также Татарстан приобретет почти за 10 млн руб. комплекс для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы комплекса ипратропия бромид + фенотеро, и почти за 5,2 млн комплекс олодатерол + тиотропия бромид.

Для лечения опухолей будут приобретать партии эверолимуса почти за 10,9 млн рублей и дазатиниба почти за 5,3 млн, а для лечения болезни Ходжкина и ряда других тяжелых заболеваний — хлорамбуцил за 5,8 млн руб.

"Ъ-Казань"

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