Житель Кемерова обокрал тещу в Сочи, забрав с собой сейф с 17 млн рублей

Полиция Сочи раскрыла кражу сейфа с деньгами и драгоценностями из дома местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержан ее 33-летний зять из Кемерова, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в полицию обратилась жительница Хостинского района Сочи, которая заявила, что из спальни ее дома пропал сейф, в котором хранилось около 17 млн руб. наличными, ювелирные изделия и брендовые часы. Изучив записи видеокамер в доме заявительницы, оперативники выяснили, что кражу совершил ее зять, проживающий в Кузбассе. На кадрах видеозаписи видно, как родственник вместе с водителем такси выносят сейф из дома и уезжают. Таксист рассказал полицейским, что не подозревал о краже.

Клиент ему объяснил, что потерял ключи от сейфа и попросил отвезти его в цех, чтобы вскрыть ящик. Эту же историю злоумышленник поведал работникам мастерской, которые распилили сейф.

Стражи порядка установили, что подозреваемый прокутил миллионы, а затем уехал в Кемерово. Там его и задержали. По ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Ювелирные изделия правоохранители изъяли и вернули владелице.

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Илья Николаев