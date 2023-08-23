В Пермь зашел премиум-бренд детской одежды Choupette

В ТРК «Семья» открылся магазин российского детского бренда одежды Choupette. Как сообщают в пресс-службе торгового центра, магазин расположился на четвертом этаже второй очереди ТРК. Площадь отдела — 77,6 кв. м. В «Семье» отмечают, что запуск магазина Choupette — часть проекта ТРК по развитию зоны детской одежды и услуг. Ранее в торговом центре открылась детская парикмахерская «Красаффчики».

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Choupette выпускает fashion-одежду премиум-качества для детей от рождения до 12 лет — это школьная форма, праздничные наряды, одежда для дома, обувь и прочее. Бренд Choupette основан в 2007 году, входит в топ-3 российских производителей детской одежды по количеству магазинов в сети. Около 95% всех моделей Choupette производится в России.