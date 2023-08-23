Актер из Удмуртии Иван Личидов скончался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался актер Центра современной драматургии и режиссуры из столицы Удмуртии Иван Личидов. Причина трагедии не называется. Об этом учреждение сообщило в своих социальных сетях. В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела погибшего в Сарапул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦСДР Фото: пресс-служба ЦСДР

Господин Личидов работал культурным менеджером, педагогом и руководителем . «Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность»,— сказано в сообщении.

Напомним, Иван Личидов родился в Сарапуле. Он работал в структурных подразделениях Управления молодежной политики администрации Ижевска, а также учителем истории, обществознания и права. При его участии в Удмуртии реализовали проекты «Ижевский документальный театр», «Фестиваль нового молодежного искусства NOVART», «Мультижанровая лаборатория "Про_смыслы"» и ряд других.