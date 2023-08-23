В Новосибирской области могут построить китайскую станцию на синхротроне «СКИФ»

В Центре коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» могут построить китайскую экспериментальную станцию. Как сообщил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров на форуме «Технопром», в настоящее время рассматривается вариант поочередного создания станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он будет реализован при софинансировании заинтересованных компаний и партнеров проекта. Предполагается, что они будут иметь преимущество в очереди на проведение исследований. При этом 70% времени будет разыгрываться через конкурс.

«Китайская станция может появиться, потому что источник наш на момент создания будет самым ярким и очень интересным для исследований», - заявил Валерий Бухтияров (цитата по ТАСС).

Также планируется создать станцию вместе с Белоруссией на мегасайенс-установке СКИФ – «Бел-СИ». На этой станции могут проводится исследования в интересах реального сектора экономики, например, в сфере станкостроения и космической отрасли, пояснил академик-секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук Белоруссии Сергей Щербаков.

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Александр Киселев